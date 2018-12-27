СМИ: "Севилья" отпустит Промеса только в случае наличия выгодного предложения

"Севилья" рассчитывает сохранить нападающего Квинси Промеса в команде. Как утверждает AS, красно-белые согласятся продать 26-летнего голландца только в случае поступления выгодного предложения.

Тренерский штаб "Севильи" все еще многого ожидает от Промеса. Сам форвард признавался, что счастлив в испанском клубе и пока нуждается в адаптации к новой команде. Ранее сообщалось, что Промес может вернуться в "Спартак", за который он выступал с 2014 по 2018 год.

В текущем сезоне Промес провел 14 матчей за "Севилью" в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.

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