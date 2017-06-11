СМИ: "Севилья" не продаст Н'Зонзи и Витоло дешевле 40 миллионов евро

"Севилья" не намерена продавать полузащитников Стивена Н'Зонзи и Витоло менее, чем за 40 миллионов евро. Как сообщает Marca, такая сумма прописана в контрактах футболистов в качестве суммы отступных.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Н'Зонзи может перейти в "Ювентус", который предложил за 28-летнего француза 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне игрок сыграл в 46 матчах во всех турнирах и забил три гола. К Витоло, который провел 43 поединка и отметился шестью мячами, проявляет интерес "Атлетико".