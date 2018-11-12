СМИ: сегодня Солари будет утвержден главным тренером "Реала"

Сантьяго Солари будет утвержден главным тренером "Реала", сообщает Marca. Сегодня клуб направил документы об утверждении специалиста на постоянной основе до конца сезона.

По регламенту ла лиги тренер может руководить командой на правах исполняющего обязанности на протяжении двух недель.

Солари сменил в "Реале" Хулена Лопетеги, уволенного после разгрома от "Барселоны" 28 октября (1:5). Под руководством аргентинца мадридцы выиграли четыре игры из четырех с разностью голов 15-2. Справедливости ради, одна из встреч была в Кубке Испании с "Мелильей" (4:0), представляющей один из низших дивизионов страны.