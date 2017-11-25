СМИ: Роналду ведет переговоры с "ПСЖ"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду несчастлив в нынешнем клубе. По информации Daily Star, 32-летний португалец конфликтует с президентом "Королевского клуба" Флорентино Пересом.

Отмечается, что Роналду встретился с представителями "ПСЖ" в одном из отелей Мадрида. Парижане готовы удовлетворить требования форварда, чтобы тот присоединился к их команде.

Напомним, в ноябре 2016 года Роналду подписал новый контракт с "Реалом" до 2021 года с зарплатой в 21 миллион евро. В этом году клуб предложил продлить соглашение, но португалец отказался. Ранее сообщалось, что Роналду в "Реале" может заменить Неймар, который летом этого года перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Реал" в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.