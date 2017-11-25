09:55 | Футбол — Испания

СМИ: Роналду ведет переговоры с "ПСЖ"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду несчастлив в нынешнем клубе. По информации Daily Star, 32-летний португалец конфликтует с президентом "Королевского клуба" Флорентино Пересом.

Отмечается, что Роналду встретился с представителями "ПСЖ" в одном из отелей Мадрида. Парижане готовы удовлетворить требования форварда, чтобы тот присоединился к их команде.

Напомним, в ноябре 2016 года Роналду подписал новый контракт с "Реалом" до 2021 года с зарплатой в 21 миллион евро. В этом году клуб предложил продлить соглашение, но португалец отказался. Ранее сообщалось, что Роналду в "Реале" может заменить Неймар, который летом этого года перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Реал" в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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oleg.bob

Кавани, Неймар, Роналду- будет ,как лебедь, рак и щука в басне Крылова!

10:41

Soulles

Катарцы хотят сделать из ПСЖ уже не супер,а СУПЕРИОР клаб )) А экс-бойфренд Шейк,Наверное,перейдет за 1 евро,чтобы не нарушать финансовый фейп-плей)

10:18