СМИ: Роналду решил покинуть "Реал"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду решил покинуть клуб, сообщает португальское издание Record. По их информации, португалец твердо решил сменить обстановку.

У футболиста не лучшие отношения с президентом клуба Флорентино Пересом. Обладатель "Золотого мяча" считает, что президент недостаточно оценивает его вклад в успехи команды, а клуб не защищает его, когда это необходимо.

Также игрок недоволен и финансовым вопросом. В частности, его не устраивает то, что Лионель Месси в "Барселоне" и Неймар в "ПСЖ" зарабатывает больше. Не нравится ему и то, что "Реал" хочет приобрести Неймара.

Ранее сообщалось об интерес к 33-летнему футболисту со стороны "МЮ" и "ПСЖ". При этом он так и не договорился с "Реалом" о новом контракте, который истекает летом 2021 года. В прошлом сезоне он провел 44 матча во всех турнирах и забил 44 мяча при восьми голевых передачах.