СМИ: Роналду протестует против покупки Неймара

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выступает против возможного трансфера форварда "ПСЖ" 26-летнего Неймара, сообщает Don Balon. По данным издания, лидер "Реала" предпочел бы видеть в команде нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Португалец считает, что на поле ему будет легче найти общий язык с 25-летним египтянином. Также издание сообщает, что в следующем сезоне Роналду хочет играть в центре нападения, поэтому также выступает против трансферов Роберта Левандовски из "Баварии" или Харри Кейна из "Тоттенхэма".

Ранее сообщалось, что этим летом "Реал" сосредоточит усилия на поиске нового голкипера и нападающего.