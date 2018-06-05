СМИ: Роналду назвал условие, при котором останется в "Реале"

Нападающий Криштиану Роналду готов остаться в "Реале" при выполнении руководством клуба одного условия, сообщает Cadena Cope. По информации источника, 33-летний португалец рассчитывает добиться повышения зарплаты с 42 до 75 миллионов евро в год.
В том случае, если требование Роналду будет удовлетворено, он готов продлить контракт с "королевским клубом" до лета 2024 года. Действующее соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2020/21.
Отметим, что в конце мая после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов Роналду намекнул, что может уйти из команды в летнее трансферное окно. По данным СМИ, нападающий может либо вернуться в "Манчестер Юнайтед", либо перейти в "ПСЖ".
Бензема остается, Роналду и Бэйл – на выход? Каким будет "Реал" //
Португальский акцент в Париже. Роналду уходит в "ПСЖ"?
Дядька
Упс. Сайт тупит.
13:56
Дядька
А шо, в ПСЖ и МЮ ему готовы платить эти самые 75 млн.?
13:55
Дядька
А шо, в ПСЖ и МЮ ему готовы платить эти 75 млн.?
13:44
Дядька
И шо, ПСЖ с МЮ готовы ему платить 75 млн.?
13:28
ЗЗ+
По информации источника, 33-летний португалец рассчитывает добиться повышения зарплаты с 42 до 75 миллионов евро в год.// Совсем сбрендили современные футболисты. Куда им столько денег? Жрать их будут что ли пачками?? А мы еще наших зажравшихся ругаем - иностранцы ничем не лучше. Да, играют лучше, ну так и зп себе просят не 5 лямов, как Кокорин, а 75!!!
13:27
Vamphyri
Серьезно? в 33 года шестилетний контракт на 75 лямов в год?)))) Даже ПСЖ такие бабки не будет платить, наверное. Португалец, конечно, в порядке, но шесть лет? Он планирует в 39 закидывать по 50+ за сезон на высшем уровне?))))
13:18