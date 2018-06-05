СМИ: Роналду назвал условие, при котором останется в "Реале"

Нападающий Криштиану Роналду готов остаться в "Реале" при выполнении руководством клуба одного условия, сообщает Cadena Cope. По информации источника, 33-летний португалец рассчитывает добиться повышения зарплаты с 42 до 75 миллионов евро в год.

В том случае, если требование Роналду будет удовлетворено, он готов продлить контракт с "королевским клубом" до лета 2024 года. Действующее соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2020/21.

Отметим, что в конце мая после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов Роналду намекнул, что может уйти из команды в летнее трансферное окно. По данным СМИ, нападающий может либо вернуться в "Манчестер Юнайтед", либо перейти в "ПСЖ".

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