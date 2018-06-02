СМИ: Роналду хочет получать в "Реале" 1,35 млн фунтов в неделю вместо 350 тысяч

Как утверждает SportsMole, форвард "Реала" Криштиану Роналду хочет, чтобы клуб платил ему 1,35 миллионов фунтов стерлингов в неделю. Сейчас 33-летний португалец получат 350 тысяч.

Для сравнения, Лионель Месси в "Барселоне" зарабатывает в неделю 673 тысячи, а Неймар в "ПСЖ" - 619.



Контракт Роналду с "Реалом" рассчитан до 2021 года.

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