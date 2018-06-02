19:30 | Футбол — Испания

СМИ: Роналду хочет получать в "Реале" 1,35 млн фунтов в неделю вместо 350 тысяч

5

Как утверждает SportsMole, форвард "Реала" Криштиану Роналду хочет, чтобы клуб платил ему 1,35 миллионов фунтов стерлингов в неделю. Сейчас 33-летний португалец получат 350 тысяч. 

Для сравнения, Лионель Месси в "Барселоне" зарабатывает в неделю 673 тысячи, а Неймар в "ПСЖ" - 619.

Контракт Роналду с "Реалом" рассчитан до 2021 года.

Игроки "Реала" знали о желании Криштиану Роналду покинуть клуб еще до финала ЛЧ
Португальский акцент в Париже. Роналду уходит в "ПСЖ"?
 

 

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

кто-то

А морда по швам не разойдется?Как футболист он конечно крут но не лучше Месси аж в два раза.А как человек я бы сказал вообще самовлюбленное г...

19:57

Нефилим

Наплодил суррогатных детей, теперь деньги понадобились еще)))

19:56

delacrua

ага, а налоги платить не хочет. посадить его, пусть в тюрьме миллионы свои пересчитывает несколько лет.

19:56

Нефилим

Это 70 млн в год. Нехило))))))

19:56

HAZELSAMARA

Не пора ли его выгнать, жадину?

19:48

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!