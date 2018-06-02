СМИ: Роналду хочет получать в "Реале" 1,35 млн фунтов в неделю вместо 350 тысяч

Как утверждает SportsMole, форвард "Реала" Криштиану Роналду хочет, чтобы клуб платил ему 1,35 миллионов фунтов стерлингов в неделю. Сейчас 33-летний португалец получат 350 тысяч.
Для сравнения, Лионель Месси в "Барселоне" зарабатывает в неделю 673 тысячи, а Неймар в "ПСЖ" - 619.
Контракт Роналду с "Реалом" рассчитан до 2021 года.
Игроки "Реала" знали о желании Криштиану Роналду покинуть клуб еще до финала ЛЧ
Португальский акцент в Париже. Роналду уходит в "ПСЖ"?
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
кто-то
А морда по швам не разойдется?Как футболист он конечно крут но не лучше Месси аж в два раза.А как человек я бы сказал вообще самовлюбленное г...
19:57
Нефилим
Наплодил суррогатных детей, теперь деньги понадобились еще)))
19:56
delacrua
ага, а налоги платить не хочет. посадить его, пусть в тюрьме миллионы свои пересчитывает несколько лет.
19:56
Нефилим
Это 70 млн в год. Нехило))))))
19:56
HAZELSAMARA
Не пора ли его выгнать, жадину?
19:48