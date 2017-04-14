20:48 | ФУТБОЛ — Испания

СМИ: Роналду 7 лет назад дал взятку, чтобы избежать обвинений в изнасиловании

0
0
0
0
14

Звезда сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду в январе 2010 года дал взятку, чтобы избежать обвинений в сексуальном насилии, утверждает немецкий портал Der Spiegel со ссылкой на источники в Football Leaks. Этот сайт специализируется на вскрытии конфиденциальных данных про футболистов, клубы и агентов.

По его сведениям, ранним утром 13 июня 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса португалец якобы изнасиловал девушку, которая намеревалась отправить знаменитого игрока за решетку. Однако в ходе переговоров между адвокатами Роналду и девушкой, имя которой не разглашается, стороны пришли к соглашению о выплате пострадавшей стороне в общей сложности 375 тысяч евро за молчание.

0
0
0
0
14
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

Свинству Бой!

Перед эль Классико можно и не такое услышать. Возможно КриРо даже робот.....Вон у нас Чуба секты разоблачает, того и гляди желтые крокодильчики стаей пролетят.

22:11

совва

фейк, если бы о мужике речь шла, тогда поверю)

22:10

lavric999

Кого он продырявил то, мужика или мужик его?!))))

22:04

spartakmoskva63

Его же продырявили,вот и заплатил.

22:00

YaD

Дал мадаме на клык, а потом всё переросло в историю аля Борис Беккер.

21:57

пошливы

Это было известно ещё в 2009 году. А изнасиловал он самца макаки-резус по кличке Обама.

21:45

Ботаникум

karlikf1 ---- Думаю, что и не только "...из БАБ-С" состояла бы подобная очередь.

21:42

Костариканец!

Ахаха, бисексуал позорный! ))

21:42

karlikf1

375 тысяч евриков? Предложи у нас в России, очередь бы выстроилась из баб в пять рядов, длиною от в несколько километров.

21:34

СереХа

Она хоть этим хвастается? :)

21:22

dam22

ещё один из пунктов неразглашения этой инфы было: Криштиану ставился в дальнейшем геем!

21:17

Korvin

Пёс, опередил...)))

21:12

Пёс

не, ну это явная утка, если бы написали, что парня изнасиловал, тогда бы ещё можно было поверить, а так

21:07

Versus67

Дефчёнки не дают...))))

21:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...