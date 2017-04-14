СМИ: Роналду 7 лет назад дал взятку, чтобы избежать обвинений в изнасиловании

Звезда сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду в январе 2010 года дал взятку, чтобы избежать обвинений в сексуальном насилии, утверждает немецкий портал Der Spiegel со ссылкой на источники в Football Leaks. Этот сайт специализируется на вскрытии конфиденциальных данных про футболистов, клубы и агентов.
По его сведениям, ранним утром 13 июня 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса португалец якобы изнасиловал девушку, которая намеревалась отправить знаменитого игрока за решетку. Однако в ходе переговоров между адвокатами Роналду и девушкой, имя которой не разглашается, стороны пришли к соглашению о выплате пострадавшей стороне в общей сложности 375 тысяч евро за молчание.
Свинству Бой!
Перед эль Классико можно и не такое услышать. Возможно КриРо даже робот.....Вон у нас Чуба секты разоблачает, того и гляди желтые крокодильчики стаей пролетят.
22:11
совва
фейк, если бы о мужике речь шла, тогда поверю)
22:10
lavric999
Кого он продырявил то, мужика или мужик его?!))))
22:04
spartakmoskva63
Его же продырявили,вот и заплатил.
22:00
YaD
Дал мадаме на клык, а потом всё переросло в историю аля Борис Беккер.
21:57
пошливы
Это было известно ещё в 2009 году. А изнасиловал он самца макаки-резус по кличке Обама.
21:45
Ботаникум
karlikf1 ---- Думаю, что и не только "...из БАБ-С" состояла бы подобная очередь.
21:42
Костариканец!
Ахаха, бисексуал позорный! ))
21:42
karlikf1
375 тысяч евриков? Предложи у нас в России, очередь бы выстроилась из баб в пять рядов, длиною от в несколько километров.
21:34
СереХа
Она хоть этим хвастается? :)
21:22
dam22
ещё один из пунктов неразглашения этой инфы было: Криштиану ставился в дальнейшем геем!
21:17
Korvin
Пёс, опередил...)))
21:12
Пёс
не, ну это явная утка, если бы написали, что парня изнасиловал, тогда бы ещё можно было поверить, а так
21:07
Versus67
Дефчёнки не дают...))))
21:03