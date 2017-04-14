СМИ: Роналду 7 лет назад дал взятку, чтобы избежать обвинений в изнасиловании

Звезда сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду в январе 2010 года дал взятку, чтобы избежать обвинений в сексуальном насилии, утверждает немецкий портал Der Spiegel со ссылкой на источники в Football Leaks. Этот сайт специализируется на вскрытии конфиденциальных данных про футболистов, клубы и агентов.

По его сведениям, ранним утром 13 июня 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса португалец якобы изнасиловал девушку, которая намеревалась отправить знаменитого игрока за решетку. Однако в ходе переговоров между адвокатами Роналду и девушкой, имя которой не разглашается, стороны пришли к соглашению о выплате пострадавшей стороне в общей сложности 375 тысяч евро за молчание.