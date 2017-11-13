10:18 | Футбол — Испания

СМИ: "Реал" выставит Бэйла на трансфер

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"Реал" в конце сезона выставит нападающего Гарета Бэйла на трансфер. По информации AS, мадридский клуб уже начал искать замену футболисту. Ранее сообщалось о том, что "Королевский клуб" хочет приобрести форварда "ПСЖ" Неймара.

Отмечается, что руководство "Реала" недовольно тем, что Бэйл часто травмируется. Валлиец перешел в клуб из Мадрида в 2013 году, с тех пор он получил 19 травм. В результате этого он принял участие в 55 процентах матчей.

Напомним, действующий контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до конца сезона-2021/22. В этом сезоне принял участие в 11 матчах во всех клубных турнирах, забив 3 гола и отдав 3 передачи.

Эпик Бэйл. Очередная травма "хрустального" Гарета

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