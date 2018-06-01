СМИ: "Реал" связывался с Покеттино и Левом

Руководство "Реала" рассматривают кандидатуры Маурисио Покеттино и Йоахима Лева, возглавляющих, соответственно, "Тоттенхэм" и сборную Германии, сообщает Marca. 46-летний аргентинец – кандидат номер один. Напомним, вчера Зинедин Зидан объявил об уходе с поста главного тренера "Реала".

По данным издания, новый контракт Покеттино с лондонцами не имеет специального пункта, который позволяет ему уйти в "Реал". Однако у специалиста есть соглашение с президентом Даниэлем Леви, что он может вести переговоры с Королевским клубом, если захочет.

Также мадридцы связались с Левом, чтобы узнать, готов ли он покинуть сборную Германии до истечения контракта в 2022 году.

Напомним, что по сообщениям СМИ на пост наставника "сливочных" также претендуют Арсен Венгер и Гути.