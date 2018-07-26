СМИ: "Реал" продлит контракт с Навасом

"Реал" продлит контракт с голкипером Кейлором Навасом, утверждает La Nacion. 31-летний вратарь провел переговоры с руководством мадридского клуба еще до чемпионата мира-2018 и переподпишет контракт со "сливочными" после того, как выйдет из отпуска.

Нынешнее соглашение голкипера с "Реалом" рассчитано до 2020 года. Ранее сообщалось, что президент клуба Флорентино Перес рассчитывает подписать вратаря "Челси" Тибо Куртуа этим летом.

Навас выступает за "Реал" с 2014 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.