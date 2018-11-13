СМИ: "Реал" предложит Солари контракт до июля 2020 года

Сантьяго Солари может в ближайшее время возглавить "Реал". 42-летний аргентинец сейчас является исполняющим обязанности главного тренера "королевского клуба".

Как утверждает Marca, руководство "Реала" довольно работой Солари: при нем "сливочные" одержали четыре победы в четырех матчах. Президент "королевского клуба" Флорентино Перес намерен предложить аргентинцу контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года.

Напомним, Хулен Лопетеги был уволен с поста главного тренера "Реала" 29 октября 2018 года после разгромного поражения в матче 10-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (1:5).

Солари ранее возглавлял молодежную команду "Реала" - "Кастилью".

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