СМИ: "Реал" предложит Роналду улучшенный контракт

"Реал" готов предложить нападающему команды Криштиану Роналду улучшенный контракт, чтобы сохранить его в клубе, сообщает Daily Record. Ранее сообщалось, что 33-летний португалец дал согласие на переход в "Ювентус".

По данным издания, клуб хочет предложить Роналду зарплату в 30 миллионов евро в год, которую он запрашивал ранее. Это на 9 миллионов больше, чем португалец зарабатывает сейчас. Для сравнения Лионель Месси в "Барселоне" получает примерно 40 миллионов евро.

Напомним, по информации СМИ, форвард решил уйти из "Реала" еще в январе, когда клуб снизил сумму за его трансфер с 1 миллиарда до 100 миллионов евро.