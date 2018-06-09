СМИ: "Реал" предложил Роналду зарплату до 32,5 миллиона евро в год

"Реал" предложил нападающему Криштиану Роналду улучшенный контракт, сообщает Cadena Cope. По данным источника, в год португалец сможет зарабатывать до 32,5 миллиона евро.

Базовый оклад должен составить 25 миллионов, остальное – бонусы. В частности, 2 миллиона евро будет добавлено за победу в Лиге чемпионов, 1,5 миллиона – за победу в чемпионате Испании, 1 миллион – за Кубок Испании, 1 миллион – за выигранный "Золотой мяч" и так далее.

При этом зарплата Роналду все равно будет ниже, чем у Лионеля Месси в "Барселоне" и Неймара в "ПСЖ", что португальца не устраивает.