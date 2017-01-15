06:12 | ФУТБОЛ — Испания

СМИ: "Реал" подпишет 17-летнего Исака

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Нападающий АИКа Александер Исак на следующей неделе подпишет контракт с "Реалом", сообщает AS. Представители 17-летнего форварда проведут переговоры по завершению сделки 18 января. Несмотря на это, мадридцы смогут заявить игрока только летом из-за запрета ФИФА. Финансовые детали контракта не разглашаются.

Исак является воспитанником АИКа. В феврале 2016 года он дебютировал в составе команды, а в апреле забил дебютный мяч в возрасте 16 лет 199 дней. Тем самым форвард стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Швеции. Всего на его счету десять мячей в 24 матчах за АИК. Кроме того, он сыграл два матча за сборную страны, в которых забил один мяч.

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Материалы REN-TV

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