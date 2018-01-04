СМИ: "Реал" подписал Аррисабалага

Вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага подписал шестилетний контракт с "Реалом", утверждает AS. Переход состоится в январе или в июне. Его ныненшнее соглашение с "Атлетиком" действует до конца этого сезона. Продлевать его Аррисабалага отказывается.

Как сообщалось ранее, мадридцы были готовы заплатить за голкипера 20 миллионов евро, которые прописаны в контракте в качестве отступных. Отмечалось, что Зинедин Зидан как можно скорее хохет увидеть 23-летнего игрока в числе своих подопечных, чтобы он начал конкуренцию за место в основе с Кейлором Навасом.

Напомним, что "Атлетик" является соперником "Спартака" по 1/16 финала Лиги Европы.