СМИ: "Реал" планирует вернуть де Томаса на замену Майораля

"Реал" планирует вернуть своего воспитанника, нападающего Рауля де Томаса, который сейчас играет в "Райо Вальекано" на правах аренды, сообщает Marca.

По данным издания, в летнее трансферное окно Королевский клуб покинет форвард Борха Майораль, который хочет получать больше игрового времени. Заменить его мадридцы собираются своим воспитанником 23-летним Раулем де Томасом. В текущем сезоне испанец провел за "Райо" 29 матчей и забил 23 гола.

Отметим, что сезон 2016/2017 де Томас также провел в аренде в "Вальядолиде".