СМИ: "Реал" переключится на Каннаваро, если не договорится с Покеттино

Как утверждает Gazzetta dello Sport, главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино является основным кандидатом на должность наставника "Реала". Если такой переход случится, лондонский клуб может возглавить Маурицио Сарри.

Отмечается, что бывший наставник "Наполи" уже договорился о работе в "Челси", но руководство "синих" не готово платить за него неустойку в размере 8 миллионов евро.

По информации источника, если "Реал" не договорится с Покеттино, то он переключится на главного тренера "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро.



Напомним, Каннаваро выступал за "Реал" с 2006 по 2009 год, став в составе команды двукратным чемпионом Испании.