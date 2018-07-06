СМИ: "Реал" отпустит Роналду, если он публично объявит о своем желании уйти

"Реал" позволит нападающему команды Криштиану Роналду перейти в "Ювентус" за 100 миллионов евро, если он публично заявит о том, что это его личное решение, сообщает Football Italia со ссылкой на испанские и итальянские СМИ.

По данным изданий, Королевский клуб готов отпустить 33-летнего португальца, но он должен будет провести официальную пресс-конференцию, в которой озвучит свое желание и объяснит, что оно вызвано не проблемами в команде, а его личным стремлением получить новый вызов. При этом "Реал" сможет также публично воздать почести нападающему и не повторить разочаровывающего ухода легенды "сливочных" Икера Касильяса.

Напомним, Роналду выступает за Королевский клуб с 2009 года. В его составе он стал обладателем 15 трофеев, в том числе четырех кубков Лиги чемпионов.