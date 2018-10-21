СМИ: "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Лопетеги

"Реал" в ближайшее время может уволить главного тренера Хулена Лопетеги. Причина - плохие результаты команды, которая не смогла победить в пяти матчах подряд во всех турнирах.

Как утверждает Marca, основным кандидатом на замену Лопетеги является главный тренер резервной команды "сливочных" Сантьяго Солари. 42-летний аргентинец возглавляет "Кастилью" с 2016 года.

Другим претендентом на пост главного тренера "королевского клуба" является экс-наставник "Челси" и "Ювентуса" Антонио Конте.

"Реал" после девяти туров занимает 6-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

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