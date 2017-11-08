СМИ: "Реал" не станет продавать Бэйла

Руководство "Реала" не планирует продавать нападающего Гарета Бэйла, сообщает Marca. По информации источника, в клубе верят, что 28-летний валлиец после серии травм сможет вернуться на прежний уровень.

Отмечается, что сам Бэйл в курсе того, что боссы мадридцев поддерживают его. Вместе с тем, форварду предстоит доказать, что он все еще способен выступать на высоком уровне. Оценка его игре будет дана по итогам сезона-2017/18.

Напомним, действующий контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до конца сезона-2021/22. В этом сезоне принял участие в 11 матчах во всех клубных турнирах, забив 3 гола и отдав 3 передачи.