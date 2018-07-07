СМИ: "Реал" не отпустит Роналду меньше чем за 130 миллионов евро

Президент "Реала" Флорентино Перес рассчитывает заработать на продаже нападающего Криштиану Роналду 150 миллионов евро, утверждает La Stampa. По информации источника, босс испанского клуба готов снизить цену за 33-летнего португальца до 130 миллионов евро.

По данным итальянских СМИ, "Ювентус" не сомневается в том, что переход форварда состоится. Интерес к нему также проявляет "Манчестер Юнайтед".

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что мадридцы согласились снизить сумму отступных за Роналду с 1 миллиарда евро до 100-120 миллионов евро. Исключением являются "ПСЖ" и "Барселона", для которых эта сумма осталась неизменной.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. Его контракт с "королевским клубом" рассчитан до лета 2021 года. По данным transfermarkt.de, его стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

Черно-белый Роналду. "Ювентус" забирает короля Мадрида себе?