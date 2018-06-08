СМИ: "Реал" назвал сумму отступных за Роналду

Руководство "Реала" готово расстаться с нападающим Криштиану Роналду, утверждает El Mundo. По информации издания, президент клуба Флорентино Перес может продать 33-летнего португальца – минимальная планка отступных установлена на отметке в 200 миллионов евро. Отмечается, что в контракте форварда с "королевским клубом" она указана в размере 1 миллиарда евро.

Накануне португальское издание Record сообщило, что Роналду решил уйти из "Реала". По данным Marca, за нападающего поборются "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Ювентус".

Напомним, после финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1 в пользу мадридцев), который состоялся 26 мая, Роналду намекнул на то, что может покинуть "Реал".

Форвард выступает за "Реал" с 2009 года. За это время он принял участие в 438 матчах во всех турнирах, забив 450 мячей. Контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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