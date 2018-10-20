СМИ: "Реал" нашел замену Лопетеги

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте может возглавить "Реал". Как утверждает Corriere dello Sport, руководство королевского клуба готово предложить контракт 49-летнему итальянскому специалисту.

Сообщается, что нынешний главный тренер "королевского клуба" Хулен Лопетеги в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Сегодня "Реал" проиграл "Леванте" (1:2) в матче 9-го тура чемпионата Испании - "сливочные" не могут победить уже 5 матчей подряд.

"Реал" после девяти туров занимает 5-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

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