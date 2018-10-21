СМИ: "Реал" начал переговоры с Конте после поражения от ЦСКА

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте является основным претендентом на пост наставника "Реала". Как утверждает El Pais, "королевский клуб" начал переговоры с 49-летним итальянцем еще после поражения от ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1), который состоялся 2 октября.

Нынешний главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги в ближайшее время может быть уволен из-за плохих результатов во всех турнирах: в субботу "сливочные" проиграли "Леванте" (1:2) в матче 9-го тура чемпионата Испании - серия без побед достигла 5 матчей.

Последним местом работы Конте был "Челси". Под руководством итальянца "синие" стали чемпионами Англии и выиграли Кубок этой страны.

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