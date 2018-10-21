СМИ: "Реал" может уволить Лопетеги уже сегодня

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги может быть отправлен в отставку в ближайшие часы, утверждает Marca. Высока вероятность, что команду к матчу группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" (23 октября) будет готовить уже другой специалист.

По данным издания, основным кандидатом на замену Лопетеги является Сантьяго Солари, который возглавляет "Кастилью". Еще один вариант на замену Лопетеги - Гути. Он в настоящее время входит в тренерский штаб "Бешикташа".

Солари выступал за "Реал" с 2000 по 2005 год. Гути играл за мадридский клуб с 1994 по 2010 год.

"Реал" не может выиграть на протяжении пяти матчей.