СМИ: "Реал" может разрешить Лунину сыграть против себя в Кубке Испании"

Голкипер "Леганеса" Андрей Лунин, возможно, сыграет против "Реала" в 1/8 финала Кубка Испании, сообщает AS.

Вратарь находится на контракте в "Реале" и выступает за "Леганес" на правах аренды. По условиям соглашение, играть против "королевского клуба" он не может.

Однако мадридский клуб, возможно, сделает исключение и даст ему разрешение играть. Это решение может быть принято из-за недостаточной игровой практики украинца.

"Реал" сыграет с "Леганесом" 9 и 16 января. 19-летний голкипер в текущем сезоне провел четыре матча за "Леганес" во всех турнирах и пропустил два мяча.

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