23:10 14 октября | Футбол — Испания

СМИ: "Реал" может продать Бензема в Китай

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Нападающий "Реала"  Карим Бензема может покинуть клуб в январе. Как утверждает портал Goal, 30-летний француз согласится на переезд в Китай в случае поступления хорошего финансового предложения.

Президент "королевского клуба" Флорентино Перес готов расстаться с форвардом за 50 миллионов евро. 

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Бензема провел 11 матчей за "Реал" и забил 5 голов.

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