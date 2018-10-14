СМИ: "Реал" может продать Бензема в Китай

Нападающий "Реала" Карим Бензема может покинуть клуб в январе. Как утверждает портал Goal, 30-летний француз согласится на переезд в Китай в случае поступления хорошего финансового предложения.

Президент "королевского клуба" Флорентино Перес готов расстаться с форвардом за 50 миллионов евро.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Бензема провел 11 матчей за "Реал" и забил 5 голов.

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