СМИ: "Реал" может пожаловаться в УЕФА на "Интер" из-за переговоров с Модричем

"Реал" собирается обратиться в УЕФА с жалобой на "Интер", утверждает портал calciomercato. Причина недовольства мадридского клуба - переговоры "нерадзурри" с полузащитником "сливочных" Лукой Модричем.

Сообщается, что "Интер" готов привлечь своего спонсора - компанию The Suning Group, чтобы профинансировать трансфер 32-летнего хорвата. Это противоречит правилам финансового фэйр-плэй УЕФА.

Ранее итальянская Gazzetta dello Sport писала, что Модрич сообщил руководству "Реала" о желании покинуть команду. "Интер" готов предложить хавбеку четырехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе "королевского клуба" он становился чемпионом Испании и 4 раза выигрывал Лигу чемпионов. В минувшем сезоне хорват провел 41 матч за "Реал", забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.