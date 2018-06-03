СМИ: "Реал" интересовался Клоппом и Покеттино, но клубы не захотели их отпускать

Мадридский "Реал" проявлял интерес к главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу и его коллеге из "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, сообщает Get French Football со ссылкой на Telefoot.

Также сообщается, что оба клуба не захотели отпускать своих тренеров. "Реал" находится в поисках замены Зинедину Зидану, который ранее объявил о своем уходе из команды.

24 мая Покеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2023 года. Сумма отступных составляет 56 миллионов долларов.