СМИ: "Реал" и "Барселона" поддержали расширение клубного чемпионата мира

"Реал" и "Барселона" заявили о поддержке предложения ФИФА расширить клубный чемпионат мира до 24 команд, сообщает Marca.

По данным издания, оба клуба публично одобрили планируемые изменения. Напомним, согласно проекту, клубный чемпионат мира будет проводиться раз в четыре года вместо Кубка конфедераций, а участвовать в нем станут клубы всех стран мира. Наибольшее представительство может получить Европа – 12 клубов, 4-5 делегирует Южная Америка и по два – Африка, Азия и Северная Америка. Океания, возможно, будет оспаривать одну из вакансий с латиноамериканцами.

Одна из причин, по которым расширение поддерживает "Барселона", это то, что такой подход поможет росту известности клубных брендов и притоку новых доходов.