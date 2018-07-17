СМИ: "Реал" хочет приобрести Азара и Куртуа в летнее межсезонье

"Реал" рассчитывает приобрести двух игроков "Челси" и сборной Бельгии - голкипера Тибо Куртуа и нападающего Эдена Азара, сообщает бельгийское издание HLN.

При этом также указано, что у лондонского клуба нет желания продавать футболистов. Форварда они оценивают в 225 миллионов евро, что стало бы рекордным трансфером, а вратаря - в 30 миллионов. Интерес к Азару также проявляет "Барселона". Ранее он дал понять, что не против сменить клуб.

27-летний игрок атаки в прошлом сезоне провел 51 матч за "Челси" и забил 17 мячей при 13 голевых передачах.