СМИ: "Реал" хочет подписать полузащитника "Порту" Эрреру

"Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Порту" и сборной Португалии Эктору Эррере, сообщают испанские СМИ.
По данным AS, клуб рассчитывает подписать игрока бесплатно в качестве свободного агента. Такой вариант станет возможным летом 2019 года, когда закончится его контракт с "Порту". Продлевать контракт он не собирается, так как надеется перейти в более сильный клуб. С января он получит право вести переговоры с другими клубами. Ранее им также интересовался "Интер".
28-летний мексиканец в текущем сезоне провел пять матчей за "Порту" и забил один мяч.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/