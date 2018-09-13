СМИ: "Реал" хочет подписать полузащитника "Порту" Эрреру

"Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Порту" и сборной Португалии Эктору Эррере, сообщают испанские СМИ.

По данным AS, клуб рассчитывает подписать игрока бесплатно в качестве свободного агента. Такой вариант станет возможным летом 2019 года, когда закончится его контракт с "Порту". Продлевать контракт он не собирается, так как надеется перейти в более сильный клуб. С января он получит право вести переговоры с другими клубами. Ранее им также интересовался "Интер".

28-летний мексиканец в текущем сезоне провел пять матчей за "Порту" и забил один мяч.