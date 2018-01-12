СМИ: "Реал" готов заплатить 400 миллионов евро за Неймара

"Реал" готовится совершить рекордный трансфер, уверяет Marca. По данным источника, мадридский клуб твердо намерен приобрести у "ПСЖ" нападающего Неймара. Якобы за него мадридцы готовы заплатить 400 миллионов евро.
Также издание упоминает, что альтернативой могут стать Харри Кейн, Эден Азар и Тимо Вернер. Однако приоритетом будет 25-летний экс-игрок "Барселоны", который прошлым летом перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.
Molochnik1972
Аналитег Неймар конечно потенциально лучший игрок последующей пятилетки, но вкладывать такую сумму в одного него - это большая глупость. За такие деньги купят Салаха, Кейна и Азара. А если сплавят Бэйла то еще кого-то их уровня. Стоит ли так рисковать? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Полностью согласен, реал два года выигрывал лигу чемпионов и ла лигу, имея против себя не только Неймара, но и Месси в придачу. Гораздо правильнее иметь вечно недовольную запасную скамейку, желающую и могущую играть вместо основы. Реал в этом году ее разбазарил
13:12
Семь ветров
Дзюбу в аренду не возьмут хотя бы в ПСЖ? Там такая дыра может образоваться из за Неймара, да и Эмери будет рад.
13:01
Алмаз1984
могут выкупить всю лигу РФПЛ
11:35
rusfed 2.0
Инфляция - наглядно. На наших бабушках отразится уже совсем скоро
10:54
Аналитег
Неймар конечно потенциально лучший игрок последующей пятилетки, но вкладывать такую сумму в одного него - это большая глупость. За такие деньги купят Салаха, Кейна и Азара. А если сплавят Бэйла то еще кого-то их уровня. Стоит ли так рисковать?
10:45
Рюрик 09
Совсем обалдели, какого-то Неймара покупать? Есть же Смолов!!!)))))))))))))))))))
10:23
minya
Если этот трансфер произойдет, то владельцев ПСЖ можно только поздравить, казалось бы за что 222 млн евро, а тут уже 400, прирост в 2 раза за год.
10:02
icezellion
Че так мало то. Миллиард сразу выкладывайте. И ЗП лямов 500 в год.
09:58
kaduly
Начинайте ныть про испанских бабушек
09:58
S.U.B.A.
С ума посходили!
09:44
valera074
Ну , наконец , дождались : первый камень в основание Моста " Плохиш Фигу -2 " заложен . Клюнет-плюнет , или к чёрту пошлёт ?!
08:26