08:11 | Футбол — Испания

СМИ: "Реал" готов заплатить 400 миллионов евро за Неймара

НЕЙМАР. Фото AFP
НЕЙМАР. Фото AFP
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"Реал" готовится совершить рекордный трансфер, уверяет Marca. По данным источника, мадридский клуб твердо намерен приобрести у "ПСЖ" нападающего Неймара. Якобы за него мадридцы готовы заплатить 400 миллионов евро.

Также издание упоминает, что альтернативой могут стать Харри Кейн, Эден Азар и Тимо Вернер. Однако приоритетом будет 25-летний экс-игрок "Барселоны", который прошлым летом перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Molochnik1972

Аналитег Неймар конечно потенциально лучший игрок последующей пятилетки, но вкладывать такую сумму в одного него - это большая глупость. За такие деньги купят Салаха, Кейна и Азара. А если сплавят Бэйла то еще кого-то их уровня. Стоит ли так рисковать? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Полностью согласен, реал два года выигрывал лигу чемпионов и ла лигу, имея против себя не только Неймара, но и Месси в придачу. Гораздо правильнее иметь вечно недовольную запасную скамейку, желающую и могущую играть вместо основы. Реал в этом году ее разбазарил

13:12

Семь ветров

Дзюбу в аренду не возьмут хотя бы в ПСЖ? Там такая дыра может образоваться из за Неймара, да и Эмери будет рад.

13:01

Алмаз1984

могут выкупить всю лигу РФПЛ

11:35

rusfed 2.0

Инфляция - наглядно. На наших бабушках отразится уже совсем скоро

10:54

Аналитег

Неймар конечно потенциально лучший игрок последующей пятилетки, но вкладывать такую сумму в одного него - это большая глупость. За такие деньги купят Салаха, Кейна и Азара. А если сплавят Бэйла то еще кого-то их уровня. Стоит ли так рисковать?

10:45

Рюрик 09

Совсем обалдели, какого-то Неймара покупать? Есть же Смолов!!!)))))))))))))))))))

10:23

minya

Если этот трансфер произойдет, то владельцев ПСЖ можно только поздравить, казалось бы за что 222 млн евро, а тут уже 400, прирост в 2 раза за год.

10:02

icezellion

Че так мало то. Миллиард сразу выкладывайте. И ЗП лямов 500 в год.

09:58

kaduly

Начинайте ныть про испанских бабушек

09:58

S.U.B.A.

С ума посходили!

09:44

valera074

Ну , наконец , дождались : первый камень в основание Моста " Плохиш Фигу -2 " заложен . Клюнет-плюнет , или к чёрту пошлёт ?!

08:26