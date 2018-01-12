СМИ: "Реал" готов заплатить 400 миллионов евро за Неймара

"Реал" готовится совершить рекордный трансфер, уверяет Marca. По данным источника, мадридский клуб твердо намерен приобрести у "ПСЖ" нападающего Неймара. Якобы за него мадридцы готовы заплатить 400 миллионов евро.

Также издание упоминает, что альтернативой могут стать Харри Кейн, Эден Азар и Тимо Вернер. Однако приоритетом будет 25-летний экс-игрок "Барселоны", который прошлым летом перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.