08:54 | Футбол — Испания

СМИ: "Реал" готов выложить за Салаха 200 миллионов евро

6

"Реал" в летнее трансферное окно постарается приобрести нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает Don Balon. По данным издания, "сливочные" готовы предложить за форварда 200 миллионов евро. Сам 25-летний египтянин также надеется на переход в стан "королевского" клуба. Однако "Ливерпуль" постарается удержать игрока и будет готов вести переговоры в случае победы в Лиге чемпионов.

Напомним, Салах стал лучшим игроком английской премьер-лиги по итогам сезона-2017/18. В 33 играх чемпионата он забил 31 гол, отдав 9 результативных передач.

6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

лучше бы Дзюбу за 150 взяли!

11:02

сферический_конь_в_вакууме

Евро/доллар дешевеет. Суммы увеличиваются.

11:00

Flamenco

Тогда Крысина пойдет замуж за хари)))

10:52

Очень плохой мальчик

Ливер не перестает удивлять.Блистал Коутиньо,когда он ушел-заблистал Салах. У Клоппа великолепная команда.

10:39

Урфин Джюс

Пора бы уже в расчетах на миллиарды переходить.. Верю, скоро настанет такой день..

09:12

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!