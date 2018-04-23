СМИ: "Реал" готов выложить за Салаха 200 миллионов евро

"Реал" в летнее трансферное окно постарается приобрести нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает Don Balon. По данным издания, "сливочные" готовы предложить за форварда 200 миллионов евро. Сам 25-летний египтянин также надеется на переход в стан "королевского" клуба. Однако "Ливерпуль" постарается удержать игрока и будет готов вести переговоры в случае победы в Лиге чемпионов.
Напомним, Салах стал лучшим игроком английской премьер-лиги по итогам сезона-2017/18. В 33 играх чемпионата он забил 31 гол, отдав 9 результативных передач.
shpasic
лучше бы Дзюбу за 150 взяли!
11:02
сферический_конь_в_вакууме
Евро/доллар дешевеет. Суммы увеличиваются.
11:00
Flamenco
Тогда Крысина пойдет замуж за хари)))
10:52
Очень плохой мальчик
Ливер не перестает удивлять.Блистал Коутиньо,когда он ушел-заблистал Салах. У Клоппа великолепная команда.
10:39
Урфин Джюс
Пора бы уже в расчетах на миллиарды переходить.. Верю, скоро настанет такой день..
09:12