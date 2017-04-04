СМИ: "Реал" готов пригласить Венгера вместо Зидана

Президент "Реала" Флорентино Перес может пригласить Арсена Венгера на пост главного тренера команды, сообщаеет AS. Такой вариант возможен в том случае, если команда под руководством Зинедина Зидана не сможет в этом сезоне выиграть чемпионат.
Напомним, у Венгера в конце сезона заканчивается контракт с "Арсеналом". Тренер пока не принял решение о своем будущем. Ранее сообщалось о том, что французский специалист ведет переговоры с "ПСЖ", но он сам эти слухи опроверг.
Ботаникум
И зачем этот "пуховик" "сливочным"??? Даже НЕ СМЕШНО! Хотя, от "Флорентинки Переца" можно ожидать ВСЕГО, даже ... приглашения Слуцкера!!! Увольнять Анчелотти и Моуринью...., и соблазняться "мощами" Венгерца!?.... Мдя, ну и "ВКУС" у "Переца"!?
08:24
marksan
Бред какой-то!
08:10
knyaz boltconskiy
этого никогда не будет
08:01
Ну и ...?
бред
07:51