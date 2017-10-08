СМИ: Рамос подписал новый контракт с "Реалом"

Защитник "Реала" Серхио Рамос подписал новый контракт с клубом, утверждает Marca. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Новое соглашение с 31-летнем испанцем рассчитано до 2021 года. Это всего на год больше, чем его прежний контракт. Однако отмечается, что его зарплата вырастет и будет одной из самых высоких в клубе (наряду с зарплатами Криштиану Роналду и Гарета Бэйла).

Напомним, что Рамос перешел в "Реал" из "Севильи" в 2005 году. В сентябре мадридцы уже продлили контракты с Марселу, Иско, Дани Карвахалем и Каримом Бензема.