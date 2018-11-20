СМИ: Рабьо перейдет в "Барселону"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо перейдет в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo. Контракт 23-летнего французского хавбека с клубом истекает летом 2019 года.

"Барселона" после ухода Андреса Иньесты находится в поисках универсального игрока линии полузащиты. Испанский клуб может предложить Рабьо контракт с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон.

Также претендентами на французского футболиста являются "Интер" и "Ювентус".

В текущем сезоне Рабьо сыграл в 16 матчах во всех турнирах и забил два мяча.