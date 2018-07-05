СМИ: Президент "Реала" Перес решит будущее Роналду в ближайшее время

Президент "Реала" Флорентино Перес в ближайшее время решит, будет ли клуб продавать нападающего Криштиану Роналду, сообщает The Guardian.

По данным журналиста издания Фабрицио Романо, 33-летний португалец заявил Пересу, что хочет покинуть "Реал" и перейти в "Ювентус". Туринский клуб будет готов сделать официальное предложение, как только президент Королевского клуба примет решение продать форварда.

"Ювентус" готов предложить португальцу четырехлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон.

Роналду играет за "Реал" с 2009 года. В минувшем сезоне нападающий провел 42 игры во всех турнирах и забил 42 гола.