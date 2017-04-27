19:41 | ФУТБОЛ — Испания

СМИ: появились доказательства, что Криштиану Роналду откупился от обвинений в изнасиловании

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Издание Der Spiegel получило доказательства того, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду в январе 2010 года заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинений в изнасиловании. В подтверждение этого приведена переписка между португальским игроком и его советником Осорио де Кастро. В ней идет обсуждение суммы компенсации. Der Spiegel также приложил документы о переводе, на которых есть подпись Криштиану Роналду.

 
Нападающий "Реала" КРИШТИАНУ РОНАЛДУ.Роналду обвиняют в изнасиловании. Подробности громкого скандала

– Посредник говорит, что она шокирована и плачет. Пока разговоров о денежной компенсации нет, но они появятся позже, – написал де Кастро футболисту.

– Хорошо, – ответил португалец.

– 950 тысяч долларов, – пришло сообщение от де Кастро на телефон Криштиану Роналду.

– Просят эту сумму? – спросил в ответ игрок.

– Это первые требования. Сейчас просят 660 тысяч евро. Мы ответим отказом. Переговоры продолжаются, – сообщил позже де Кастро.

– Слишком много? – написал Роналду.

– Думаю, да. Считаю, что мы договоримся о меньшей сумме, – ответил де Кастро.

– Должно быть меньше! – заключил Криштиану Роналду.

– Мы договорились о 260 тысячах евро, – подвел де Кастро итоги переговоров. - Также нужно будет заплатить посреднику. Плюс потребуются деньги на юристов, которые сейчас занимаются оформлением перевода. Знаю, что это большая сумма. Однако это лучший выход из ситуации. Договориться было нелегко.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Невероятный

Верю, что все так и было. Роналду не гей, он бисексуал и история похожа на правду. Но даже если и было так, ну и что? В 2010-ом Роналду было 25 лет, кто в этом возрасте не совершал глупостей? Нормальная ситуация, ничего неординарного в ней нет. Не думаю, что это сильно отразится на репутации Криштиану. Это было давно, и ничего особенного в этой истории лично я не вижу.

20:28

баламошка

А в отель он её за волосы тащил?! Дурею от шаболды. Бабла не хило за один омлет срубила.

20:20

Тот самый Зануда

" Алекс - Юстасу. Благодарю за выполненное задание. Можете немного расслабиться. "

20:01

СереХа

Миллионы женщин мечтают о таком изнасиловании :)

19:54

совва

он и посредника с юристом отодрал?)) и всем скопом заплатил)

19:51