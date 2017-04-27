СМИ: появились доказательства, что Криштиану Роналду откупился от обвинений в изнасиловании

Издание Der Spiegel получило доказательства того, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду в январе 2010 года заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинений в изнасиловании. В подтверждение этого приведена переписка между португальским игроком и его советником Осорио де Кастро. В ней идет обсуждение суммы компенсации. Der Spiegel также приложил документы о переводе, на которых есть подпись Криштиану Роналду.
– Посредник говорит, что она шокирована и плачет. Пока разговоров о денежной компенсации нет, но они появятся позже, – написал де Кастро футболисту.
– Хорошо, – ответил португалец.
– 950 тысяч долларов, – пришло сообщение от де Кастро на телефон Криштиану Роналду.
– Просят эту сумму? – спросил в ответ игрок.
– Это первые требования. Сейчас просят 660 тысяч евро. Мы ответим отказом. Переговоры продолжаются, – сообщил позже де Кастро.
– Слишком много? – написал Роналду.
– Думаю, да. Считаю, что мы договоримся о меньшей сумме, – ответил де Кастро.
– Должно быть меньше! – заключил Криштиану Роналду.
– Мы договорились о 260 тысячах евро, – подвел де Кастро итоги переговоров. - Также нужно будет заплатить посреднику. Плюс потребуются деньги на юристов, которые сейчас занимаются оформлением перевода. Знаю, что это большая сумма. Однако это лучший выход из ситуации. Договориться было нелегко.
DER SPIEGEL:– M·A·J (@UltraAutistic) 27 апреля 2017 г.
Documents that reveal Ronaldo's alias in the settlement agreement between himself and the party he raped in a Las Vegas hotel pic.twitter.com/FhU3UHj3sw
Невероятный
Верю, что все так и было. Роналду не гей, он бисексуал и история похожа на правду. Но даже если и было так, ну и что? В 2010-ом Роналду было 25 лет, кто в этом возрасте не совершал глупостей? Нормальная ситуация, ничего неординарного в ней нет. Не думаю, что это сильно отразится на репутации Криштиану. Это было давно, и ничего особенного в этой истории лично я не вижу.
20:28
баламошка
А в отель он её за волосы тащил?! Дурею от шаболды. Бабла не хило за один омлет срубила.
20:20
Тот самый Зануда
" Алекс - Юстасу. Благодарю за выполненное задание. Можете немного расслабиться. "
20:01
СереХа
Миллионы женщин мечтают о таком изнасиловании :)
19:54
совва
он и посредника с юристом отодрал?)) и всем скопом заплатил)
19:51