СМИ: появились доказательства, что Криштиану Роналду откупился от обвинений в изнасиловании

Издание Der Spiegel получило доказательства того, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду в январе 2010 года заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинений в изнасиловании. В подтверждение этого приведена переписка между португальским игроком и его советником Осорио де Кастро. В ней идет обсуждение суммы компенсации. Der Spiegel также приложил документы о переводе, на которых есть подпись Криштиану Роналду.

– Посредник говорит, что она шокирована и плачет. Пока разговоров о денежной компенсации нет, но они появятся позже, – написал де Кастро футболисту.

– Хорошо, – ответил португалец.

– 950 тысяч долларов, – пришло сообщение от де Кастро на телефон Криштиану Роналду.

– Просят эту сумму? – спросил в ответ игрок.

– Это первые требования. Сейчас просят 660 тысяч евро. Мы ответим отказом. Переговоры продолжаются, – сообщил позже де Кастро.

– Слишком много? – написал Роналду.

– Думаю, да. Считаю, что мы договоримся о меньшей сумме, – ответил де Кастро.

– Должно быть меньше! – заключил Криштиану Роналду.

– Мы договорились о 260 тысячах евро, – подвел де Кастро итоги переговоров. - Также нужно будет заплатить посреднику. Плюс потребуются деньги на юристов, которые сейчас занимаются оформлением перевода. Знаю, что это большая сумма. Однако это лучший выход из ситуации. Договориться было нелегко.