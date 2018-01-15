СМИ: полиция подозревает Месси в сокрытии части доходов

Правоохранительные органы Испании подозревают нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в уклонении от выплаты части налогов, сообщает Spiegel. По информации источника, следователи несколько лет собирают данные о фонде аргентинца, который занимается организацией благотворительных матчей.

Издание утверждает, что капитан каталонцев с 2012 года организует по несколько игр в год, получая за них пожертвования в фонд. Однако, большая их часть не поступает в организацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что годовой доход Месси по контракту с "Барселоной" превышает 100 миллионов евро. В этом сезоне принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 23 мяча и сделав 11 результативных передач.

В ночь на 15 января он побил рекорд бывшего форварда "Баварии" Герда Мюллера по голам в одном из чемпионатов "Большой пятерки". У экс-нападающего мюнхенцев 365 мячей, в активе Месси после точного удара в матче с "Реал Сосьедад" (4:2) стало 366 голов.

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