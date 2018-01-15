СМИ: полиция подозревает Месси в сокрытии части доходов

Правоохранительные органы Испании подозревают нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в уклонении от выплаты части налогов, сообщает Spiegel. По информации источника, следователи несколько лет собирают данные о фонде аргентинца, который занимается организацией благотворительных матчей.
Издание утверждает, что капитан каталонцев с 2012 года организует по несколько игр в год, получая за них пожертвования в фонд. Однако, большая их часть не поступает в организацию.
Ранее в СМИ появилась информация, что годовой доход Месси по контракту с "Барселоной" превышает 100 миллионов евро. В этом сезоне принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 23 мяча и сделав 11 результативных передач.
В ночь на 15 января он побил рекорд бывшего форварда "Баварии" Герда Мюллера по голам в одном из чемпионатов "Большой пятерки". У экс-нападающего мюнхенцев 365 мячей, в активе Месси после точного удара в матче с "Реал Сосьедад" (4:2) стало 366 голов.
Месси зарабатывает 100 миллионов евро в год? Правда о зарплате Лео //
"Барса" впервые за 11 лет победила на "Аноэте", Месси побил рекорд Мюллера
Семь ветров
Пенитенциарная система Испании имеет шанс подняться на новый уровень. Заключение выгодных ТВ контрактов, продажа рекламных прав, масса технических спонсоров сбежится, футбольный народ потянется в места не столь отдаленные признаваясь в своих преступлениях, ибо отбывать наказание станет модно, Инопланетный гном вводит новый тренд.
22:31 15 января
Sinaron
Баламошко, когда сделаешь попытку приобрести хоть капельку мозга?
22:19 15 января
П_о_в_а_р
"Отдавайка мои денежки" (с) З.Ы. Маленький и деньги прячет... Лепрекон какой то. Грустно за Величайшего в ист.
22:15 15 января
баламошка
Придётся бежать лилипуту. Бежать в Спартак. С песнями.
21:57 15 января