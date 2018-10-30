СМИ: Покеттино - основной кандидат на пост главного тренера "Реала"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино может возглавить "Реал". Как утверждает The Sun, 46-летний аргентинец является основным претендентом на этот пост.

Напомним, руководство "Реала" отправило в отставку Хулена Лопетеги 29 октября. Исполняющим обязанности главного тренера "королевского клуба" был назначен Сантьяго Солари, ранее работавший с молодежкой "сливочных".

После 10 туров "Реал" занимает 9-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

"Тоттенхэм", возглавляемый Покеттино, располагается на 5-м месте в чемпионате Англии. После 10 туров "шпоры" набрали 21 очко.

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