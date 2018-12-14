СМИ: Пике планирует пригласить бывших футболистов "Барселоны" в тренерский штаб своего клуба

Защитник "Барселоны" Жерар Пике​ планирует пригласить бывшего хавбека сине-гранатовых Гарсию Габриэля и экс-голкипера Альберта Хоркеру в тренерский штаб своего клуба "Андорры", сообщает AS. 31-летний испанский футболист является владельцем компании Kosmos, которая планирует приобрести каталонскую команду к Новому году.

Гарсия и Хоркера ранее выступали за "Барселону". 39-летний испанский полузащитник становился серебряным призером Олимпийских игр в Сиднее в 2000-м году в составе сборной Испании. Хоркера является двукратным обладателем кубка Лиги чемпионов (2006 и 2009).

Пике станет владельцем каталонского клуба. С какой целью?​

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