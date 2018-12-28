СМИ: Пике хочет завершить карьеру в 2020 году и стать президентом "Барселоны" в 2021-м

Защитник "Барселоны" Жерар Пике уже задумывается о завершении карьеры футболиста. Как сообщает El Mundo Deportivo, 31-летний игрок хочет завершить карьеру в 2020 году, а в 2021-м баллотироваться на выборах президента "Барселоны".

Источник ссылается на близких к Пике людей, которые отмечают, что защитник не хочет затягивать с завершением карьеры и намерен уйти до существенного спада в его форме из-за возраста. Ранее он не раз подчеркивал, что мечтает однажды стать президентом "Барселоны". Первая такая возможность у него появится в 2021 году, когда пройдут выборы. Но Пике намерен за год до этого завершить карьеру, чтобы провести предвыборную кампанию.

Также Пике планирует привлечь к управлению командой своих бывших одноклубников Андреса Иньесту, Хави и Карлеса Пуйоля.