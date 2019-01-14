СМИ: Перес может уйти из Федерации футбола Испании

Президент "Реала" Флорентино Перес может выйти из совета директоров федерации футбола Испании из-за решений ВАР в отношении "королевского клуба", информирует As. Он очень недоволен решениями, которые были приняты в матчах мадридцев с "Реал Сосьедадом" и "Бетисом".

Переса волновал эпизод, когда вратарь соперника Херонимо Рульи сбил в штрафной площади нападающего "Королевского клуба" Винисиуса Жуниора. Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро при этом даже не воспользовался просмотром видеоповтора. В матче с "Бетисом" судья засчитал гол соперника "Реала" после использования системы ВАР, но, по мнению Переса, этот мяч был забит с нарушением.

Напомним, что Перес вошел в совет директоров 19 декабря минувшего года. По данным издания, он угрожает уходом с поста после недавних инцидентов.

Все о чемпионате Испании - здесь