СМИ: Перес хочет, чтобы Моуринью возглавил "Реал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Реал". Как утверждает Daily Record, президент "королевского клуба" Флорентино Перес хочет видеть 55-летнего португальца на этом посту.

Сам Моуринью пока планирует продолжать работать в "МЮ". На пост главного тренера "Реала" также претендуют экс-наставник "Челси" и "Ювентуса" Антонио Конте и рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино.

Напомним, 29 октября Хулен Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера "Реала". "Королевский клуб" занимает 9-е место в чемпионате Испании после 10 туров, имея в активе 14 очков.

Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под его руководством "сливочные" выигрывали чемпионат Испании.

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