СМИ: Паулинью заплатил 7,5 миллионов евро ради перехода в "Барселону"

Полузащитник Паулинью, перешедший из "Гуанчжоу Эвергранд" в "Барселону", лично заплатил 7,5 миллионов евро, чтобы перейти в испанский клуб, сообщает Mudo Deportivo. Общая сумма трансфера состалвила 40 миллионов евро. В контракте 29-летнего хавбека прописана сумма отстпуных - 190 миллионов евро.

Паулинью уже выступал в Европе. С 2013 по 2015 год он играл за "Тоттенхэм" (67 матчей, 10 голов), после чего перешел в "Гуанчжоу". За три неполных сезона он провел в составе китайской команды во всех турнирах 95 матчей, забив 28 голов.