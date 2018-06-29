СМИ: Отступные за Роналду снижены до 120 миллионов евро, но не для "Барселоны" и "ПСЖ"

"Реал" снизил сумму отступных за нападающего Криштиану Роналду​, утверждает OK Diario. По информации источника, в контракте 33-летнего португальца теперь прописана сумма 120 миллионов евро, а не 1 миллиард евро. Тем не менее, для "Барселоны" и "ПСЖ" сумма осталась прежней.

Интерес к Роналду проявляют "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Милан".

В прошлом сезоне португальский нападающий сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 8 голевых передач. Также на его счету 4 гола в 3 матчах группового турнира чемпионата мира-2018​.