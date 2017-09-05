СМИ: отступные за Месси в новом контракте составят 300 миллионов евро

Стала известна сумма отступных нападающего Лионеля Месси в новом контракте с "Барселоной", утверждает The Sun. Сумма за досрочное расторжение контракта составит 276 миллионов фунтов, или 300 миллионов евро. Как ранее сообщали СМИ, именно такие деньги готов заплатить "Манчестер Сити" за 30-летнего аргентинца.

Ранее президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о том, что Месси уже продлил контракт с клубом. Также СМИ давали противоположную информацию о том, что аргентинец может покинуть клуб на правах свободного агента.

Напомним, что 30-летний игрок находится в системе каталонцев с 2000 года. Будучи футболистом "Барселоны" Месси пять раз становился обладателем "Золотого мяча", восемь раз выигрывал чемпионат Испании, пять раз – Кубок страны, четыре раза – Лигу чемпионов. Всего на его счету 30 трофеев на клубном уровне. Контракт Месси с "Барселоной" истекает 30 июня 2018 года.